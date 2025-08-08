30.3 C
Firenze
venerdì 8 Agosto 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Bassetti, ‘non si può morire di botulino, troppa superficialità in preparazione alimenti’

Salute e Benessere
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – “Non si può morire di botulino nel 2025 e non ci possono essere così tanti intossicati, con casi prima in Sardegna e in questi giorni in Calabria. C’è troppa ignoranza e superficialità nella conservazione e preparazione degli alimenti e nella lotta alle infezioni. Si di deve fare più attenzione e mi pare che l’argomento non sia nell’agenda delle priorità della prevenzione”. Così all’Adnkronos Salute Matteo Bassetti, direttore Malattie infettive dell’ospedale policlinico San Martino di Genova, intervenendo sulla sospetta intossicazione da botulino a Cosenza che avrebbe causato il decesso di un 52enne e con diverse persone ricoverate nell’ospedale di Cosenza. A Cagliari nei giorni scorsi sono stati registrati 8 casi di intossicazione alimentare – probabilmente riconducibile al botulino – per aver mangiato dei tacos con la salsa guacamole ad una festa.   —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
30.3 ° C
31.9 °
29.8 °
51 %
1.5kmh
0 %
Ven
34 °
Sab
39 °
Dom
40 °
Lun
39 °
Mar
40 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

carabinieri (16)Eugenio Giani (13)vigili del fuoco (13)incidente (13)Pisa Sporting Club (10)polizia (9)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati