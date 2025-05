Benessere psicologico dei giovani, Campus Bio-Medico al fianco degli studenti

(Adnkronos) – Depressione, ansia, disturbi alimentari, dipendenze da alcol, droghe, ludopatia e comportamenti disfunzionali rappresentano una minaccia crescente per il benessere psicologico dei giovani. Per affrontare questa emergenza silenziosa, oggi l’Università Campus Bio-Medico di Roma ha ospitato un evento dedicato alla salute mentale studentesca, nell’ambito del progetto nazionale Pro-Ben promosso dal ministero dell’Università e della Ricerca (Mur). All’incontro hanno partecipato esponenti delle istituzioni e del mondo accademico, tra cui la vice presidente del Senato Maria Domenica Castellone e la senatrice Paola Binetti, in un confronto aperto sul ruolo dell’università come presidio di prevenzione e supporto. Nel corso dell’evento è stato presentato il servizio di counseling psicologico personalizzato attivo presso l’ateneo, gratuito e riservato, pensato per studenti, specializzandi e dottorandi. Obiettivo del servizio è accompagnare i giovani in un percorso di crescita emotiva e consapevolezza, aiutandoli a riconoscere e affrontare eventuali disagi, con una logica preventiva e non emergenziale. Parallelamente, l’Ucbm ha attivato per il mese di maggio un ciclo di seminari di psico-educazione ed educazione alimentare su stress, rapporto con il cibo e gestione del tempo. Gli incontri, disponibili su prenotazione e in forma anonima, offrono strumenti pratici per migliorare il benessere psicofisico degli studenti. L’Università Campus Bio-Medico di Roma è partner del progetto Pro-Ben insieme ad altri atenei italiani – tra cui l’Università di Tor Vergata, Roma Tre, Cassino, Luiss Guido Carli, l’Accademia nazionale di danza e il Conservatorio Santa Cecilia – con l’obiettivo condiviso di offrire un supporto concreto agli studenti attraverso azioni trasversali mirate alla prevenzione e alla promozione della salute mentale. Il progetto, finanziato con 2,75 milioni di euro dal Mur, prevede attività comuni e interventi specifici per ciascun ateneo, tra cui screening, iniziative informative, sensibilizzazione contro le dipendenze e la promozione di stili di vita sani: alimentazione equilibrata, movimento fisico, riduzione di fumo e alcol, sonno regolare e uso consapevole delle tecnologie. “E’ stata una giornata bellissima – ha dichiarato Castellone – nella quale ho potuto ascoltare dalla viva voce di tanti studenti cosa vorrebbero che le istituzioni, ma anche l’università, facessero per aiutarli a diventare sempre di più cittadini consapevoli e degli uomini e delle donne che siano davvero artefici del proprio futuro. Ho chiesto loro come state, cosa vorreste che facessimo per voi, come possiamo fornirvi gli strumenti che vi permettano di realizzare i vostri sogni. Questo deve essere il nostro impegno, questo sarà sicuramente il mio impegno”. “Prendersi cura dei nostri studenti significa aiutarli a crescere non solo a livello accademico, ma anche personale ed emotivo – ha affermato Laura De Gara, pro-rettrice vicaria dell’Ucbm – Con Pro-Ben diamo corpo a un impegno concreto che pone la persona al centro, in linea con il nostro progetto formativo: crediamo che solo una persona equilibrata e solida nei valori possa diventare un professionista capace di portare un contributo autentico alla società”. Federica Bressi, responsabile del progetto Pro-Ben per l’Ucbm, ha aggiunto: “L’università deve essere una comunità educante, un luogo in cui si cresce insieme. Il nostro obiettivo è far sentire ogni studente accolto e ascoltato, attraverso relazioni autentiche e spazi dedicati all’ascolto e alla condivisione. Con Pro-Ben portiamo avanti una visione integrata che promuove la prevenzione e il benessere come parte essenziale della vita universitaria”. —universitawebinfo@adnkronos.com (Web Info)