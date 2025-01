Bianca Balti a Sanremo, l’oncologo: “Bella testimonianza che farà bene alla prevenzione”

(Adnkronos) – Dalle sfilate al tumore. E ora sul palco dell’Ariston tra i co-conduttori del Festival di Sanremo, al fianco di Carlo Conti. Bianca Balti, top model internazionale, parlerà anche della sua malattia, “un tumore ovarico che sta affrontando dallo scorso dicembre con la chemioterapia. Una bella testimonianza, la sua, e un messaggio a favore della prevenzione che noi oncologi apprezziamo molto”. Così all’Adnkronos Salute Saverio Cinieri, presidente della Fondazione Aiom (Associazione italiana oncologia medica). Bianca Balti, “affetta da mutazione Brca 1, si è già sottoposta all’intervento chirurgico per asportare entrambe i seni – ricorda Cinieri, che è direttore dell’Unità operativa complessa di Oncologia medica e dell’unità multifunzionale Breast Unit dell’Ospedale Senatore Antonio Perrino di Brindisi – e ridurre drasticamente il rischio di sviluppare il cancro alla mammella. Con la mutazione Brca 1 Balti era a rischio anche di sviluppare il tumore ovarico; doveva farsi asportare anche le ovaie, ma nel frattempo il tumore è arrivato prima e ora sta seguendo un ciclo di chemioterapia. Ecco perché il suo impegno all’Ariston è importante, perché potrà dire alle donne di fare prevenzione. Chi ha familiarità con il cancro al seno o alle ovaie deve sottoporsi a test – raccomanda lo specialista – soprattutto quelle donne che sono a rischio mutazione Brca 1, e alla mastectomia per prevenire lo sviluppo delle neoplasie. La mutazione Brca 1 e 2, se diagnosticata precocemente, evita l’insorgere del tumore”. Lo scorso anno era stato il compositore Giovanni Allevi, affetto da mieloma multiplo, a raccontare la malattia davanti al pubblico dell’Ariston e ai telespettatori incollati alla Tv. “Quest’anno sarà la volta di Bianca Balti che accenderà i riflettori sui tumori al seno e alle ovaie. Un segnale importante, tanto più che lo farà in una kermesse seguita da milioni di italiani, compresi giovani e giovanissimi”, conclude Cinieri. (di Francesca Filippi)

