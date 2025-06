Bignami (Siaarti): “All’Acd nuove tecnologie per migliorare vita pazienti”

(Adnkronos) – “Questa 3 giorni toccherà temi come il dolore acuto, dolore cronico con uno sguardo verso le nuove tecnologie che possano migliorare la vita dei pazienti. Sono in programma tavole rotonde sulla medicina di genere e sui temi dell’attualità” come “il nuovo codice della strada e le problematiche che riguardano i pazienti che assumono terapie prescritte in maniera cronica. Si tratta di un momento interessante, siamo molto soddisfatti della grande partecipazione e ci aspettiamo numerosi momenti di confronto”. Così Elena Bignami, presidente Siaarti, Società italiana di anestesia, analgesia, rianimazione e terapia intensiva, all’Adnkronos Salute illustra i contenuti del XXIV Congresso Siaarti Acd 2025 dell’Area culturale dolore e cure palliative, che si è aperto oggi a Bari. “Il tema del dolore e delle cure palliative è oggi al centro di una profonda trasformazione culturale e scientifica – sottolinea Bignami – E’ nostro dovere, come società scientifica, offrire ai professionisti strumenti aggiornati e occasioni di confronto per migliorare la qualità di vita dei pazienti, in un’ottica di umanizzazione e sostenibilità. Con la presenza di esperti nazionali e internazionali e la scelta di un programma green print, l’Acd 2025 coniuga rigore scientifico, sostenibilità e centralità della persona in un percorso di aggiornamento e crescita condivisa”. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)