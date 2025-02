Cancro prostata, risultati positivi per darolutamide più Adt su sopravvivenza

(Adnkronos) – Nei pazienti con tumore della prostata ormonosensibile metastatico (mHspc) ad alto e basso volume, darolutamide più terapia di deprivazione androgenica (Adt) ha migliorato la sopravvivenza libera da progressione radiologica (rPfs) del 40% e del 70% rispettivamente, rispetto a placebo più Adt. Sono i nuovi dati di sottogruppo dello studio di fase 3 Aranote presentati all’Asco Gu Congress 2025, l’American Society of Clinical Oncology Genitourinary Cancer Symposium in corso fino al 15 febbraio a San Francisco, California. I risultati dello studio Aranote presentati al Congresso Esmo 2024 – spiega Bayer in una nota – hanno mostrato che darolutamide più Adt ha ridotto significativamente il rischio di progressione radiologica o di morte del 46% rispetto a placebo più Adt (HR 0,54; CI 95% 0,41-0,71; P