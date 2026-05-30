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Da caldo a zanzare, Vaia: “la salute va affrontata in ottica One Health, i giovani l’hanno già capito”

Salute e Benessere
REDAZIONE
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(Adnkronos) – Le temperature aumentano e “per gli anziani fa tanto caldo. E siamo appena a fine maggio, quindi chissà cosa accadrà a luglio e agosto. Questo è l’interrogativo di tanti anziani, che è bene rispettino le buone pratiche in queste giornate. Non ci sono più le mezze stagioni, lo diciamo da tempo perché c’è il cambiamento climatico. Forse ci dovremmo occupare di più di una salute che non è la corsa al farmaco e al medicamento ma deve essere vista in ottica ‘One Health’. Una salute che tenga conto, appunto, del clima ma anche del benessere degli animali e della prevenzione delle malattie”. Così in un video sui social Francesco Vaia, oggi componente dell’Autorità garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità, già direttore dell’Inmi Spallanzani di Roma e capo della Prevenzione del ministero della Salute. 

“Tra pochissimo ci saranno le zanzare, lo sappiamo da anni, e porteranno dei contagi da zoonosi. Che cosa dobbiamo fare? Cambiare sguardo e prospettiva, occuparci di questi temi e porli al centro dell’agenda politica. Prepararci in tempo e non solo agire sull’emergenza, i giovani questo l’hanno capito benissimo. A loro dico trainateci verso un mondo diverso, migliore rispetto a quello che vi abbiamo consegnato. Un mondo in cui si mettono al centro la persona e le politiche sociali”.  

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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