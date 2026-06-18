Dall’Italia al Libano, 55 pallet di farmaci per le fasce più fragili

(Adnkronos) – Cinquantacinque pallet di farmaci destinati alle popolazioni più vulnerabili del Libano partiranno il prossimo 21 giugno dall’aeroporto militare di Pratica di Mare nell’ambito di una missione umanitaria realizzata grazie alla collaborazione tra la Difesa e la Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia. L’operazione prende avvio da una richiesta della Caritas libanese per il tramite della Nunziatura Apostolica a Beirut, alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia per sostenere le popolazioni più fragili del Libano. A raccoglierlo è stata Bruno Farmaceutici Spa di Roma, che ha risposto con una cospicua donazione di 55 pallet di medicinali, comprendente farmaci antinfiammatori, antidolorifici, antiallergici e altri prodotti destinati all’assistenza sanitaria delle persone più vulnerabili. Una volta giunto a Beirut, il materiale sarà affidato al contingente italiano impegnato nella Missione Militare Bilaterale Italiana in Libano (MIBIL) e successivamente distribuito attraverso Caritas Libano e l’Associazione Nazionale libanese del Sovrano Militare Ordine di Malta.

L’iniziativa è una ulteriore, concreta applicazione dell’accordo di collaborazione sottoscritto tra il Comando Operativo di Vertice Interforze e la Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia, finalizzato a promuovere interventi umanitari nei teatri operativi dove sono presenti le Forze Armate italiane, mettendo a sistema le capacità logistiche della Difesa e l’esperienza delle Misericordie nel campo delle emergenze internazionali e dell’assistenza alle popolazioni in difficoltà.

“Questa missione dimostra come la solidarietà possa trasformarsi in un aiuto concreto quando istituzioni, volontariato e mondo dell’impresa scelgono di lavorare insieme per il bene comune – dichiara il presidente della Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia, Domenico Giani -. Desidero esprimere la nostra gratitudine al Nunzio Apostolico a Beirut mons. Paolo Borgia, a Bruno Farmaceutici per la generosità per l’alto valore della donazione, al Comando Operativo di Vertice Interforze per il prezioso supporto garantito, alla nostra Area Emergenze impegnata nella valutazione e nella progettazione della missione, e a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questa iniziativa a favore di popolazioni che vivono una situazione di particolare fragilità”.

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