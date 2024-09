Futuro Policlinico Gemelli Roma, si apre partita nuovo Cda della Fondazione

(Adnkronos) – Per il quarto anno il Policlinico Gemelli Irccs di Roma è il primo ospedale italiano e il 35esimo nel mondo secondo la classifica di ‘Newsweek’. Traguardi importanti per il Policlinico che lo proiettano tra le principali strutture italiane anche a livello internazionale. Tra poche settimane dovrebbe essere nominato il nuovo Consiglio d’amministrazione della Fondazione Policlinico che si è insediato a metà ottobre 2020. Il Cda della Fondazione è nominato dagli enti fondatori del Gemelli, Università Cattolica del Sacro Cuore e l’Istituto Giuseppe Toniolo di Studi Superiori, ed è costituto da 11 componenti. Oggi ne fanno parte: Carlo Fratta Pasini (presidente); Sergio Alfieri; Alessandro Azzi; Renato Balduzzi; Antonio Gasbarrini; monsignor Claudio Giuliodori; Giuseppe Guerrera; Cesare Mirabelli; Alfredo Pontecorvi; Mario Taccolini. Nel Cda c’era anche il rettore dell’Università Cattolica, Franco Anelli, prematuramente scomparso il 23 maggio scorso. A guidare oggi il Gemelli c’è Marco Elefanti, direttore generale della Fondazione e il professor Giovanni Scambia alla direzione scientifica dell’Irccs. Il contesto nel quale si metteranno le basi del nuovo Cda della Fondazione e della nuova direzione è quello di una sanità regionale in acque agitate, soprattutto il settore privato e privato accreditato, il prossimo 23 settembre ci sarà lo sciopero dei dipendenti della sanità privata. E c’è una crisi aperta che riguarda l’Irccs Santa Lucia. Scenari lontani da quello del Gemelli, una Fondazione privata no-profit, che ha progetti importanti da portare avanti per migliorare e ampliare l’offerta d’assistenza e cure ai cittadini del Lazio e del Sud Italia. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)