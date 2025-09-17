27.2 C
Firenze
mercoledì 17 Settembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Giornata per la sicurezza delle cure, Aifa si illumina di arancione per promuoverla

Salute e Benessere
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Anche quest’anno l’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) celebra la Giornata mondiale per la sicurezza delle cure, promossa dall’Organizzazione mondiale della sanità, e si illumina di arancione per promuovere la sicurezza delle cure, a partire dai più piccoli. Il tema del 2025 è ‘Cure sicure per ogni neonato e ogni bambino’ e lo slogan scelto è ‘Patient safety from the start!’. “La sicurezza del paziente è per noi un obiettivo prioritario e ogni giorno l’agenzia lavora per garantire la qualità, l’efficacia e la sicurezza dei medicinali – spiega il presidente dell’Aifa, Robert Nisticò – Giornate come quelle di oggi ci permettono di ricordare, a noi stessi e a tutti, che ogni bambino ha diritto a cure efficaci e sicure. L’impegno di Aifa passa attraverso la valutazione attenta dei farmaci, il monitoraggio continuo del rapporto beneficio-rischio di tutti i medicinali, il supporto alla ricerca e le azioni per la promozione dell’uso responsabile dei farmaci, inclusi quelli destinati all’età pediatrica”. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
poche nuvole
27.2 ° C
29.1 °
25.9 °
56 %
4.6kmh
20 %
Mer
27 °
Gio
30 °
Ven
32 °
Sab
32 °
Dom
31 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

carabinieri (20)Almanacco (13)elezioni regionali Toscana 2025 (11)Eugenio Giani (9)Serie C (9)incendio (9)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati