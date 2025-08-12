22.8 C
Italia nella morsa del caldo, sale l’allerta afa: oggi 11 bollini rossi

Salute e Benessere
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – In Italia sale ancora il caldo e l’afa e il livello di allerta per le alte temperature previste in una buona parte delle 27 città monitorate dal ministero della Salute nei bollettini giornalieri.  
Da oggi a mercoledì sarà un crescendo con temperature sempre più alte. Si passerà, infatti, dalle 11 città da bollino rosso di oggi, martedì 12 agosto (Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Latina, Torino, Milano, Perugia, Rieti e Roma) alle sedici di mercoledì 13 agosto (Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Perugia, Rieti, Roma, Torino, Venezia, Verona e Viterbo). Bollino arancione, oggi, per Campobasso, Genova, Venezia, Verona e Viterbo, e i gialli per Ancona, Civitavecchia, Napoli Palermo e Trieste.  Mentre appare meno ‘rovente’ la situazione in diverse città del Sud. I 6 bollini verdi di questi giorni sono per lo più al Meridione: Bari, Cagliari, Catania, Messina, Pescara e Reggio Calabria.  Per tutta la settimana che precede Ferragosto e per il giorno stesso, l’anticiclone africano Caronte continuerà a dominare l’Italia. Questo si tradurrà, spiega Antonio Sanò, fondatore del sito iLMeteo.it, in un’intensa ondata di caldo con cielo prevalentemente sereno su gran parte del Paese. Le uniche eccezioni a questo scenario rovente saranno le zone montuose, dove qualche temporale di calore potrà portare un po’ di sollievo, specialmente tra martedì 12 e mercoledì 13. Si prevede che Caronte inizierà a perdere potenza solo nell’ultima decade del mese, anche se una rinfrescata significativa non è ancora del tutto certa. Fino ad allora, l’Italia sarà avvolta da un caldo opprimente, con temperature ben al di sopra delle medie stagionali. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

