Malaria in Veneto, paziente tornato da viaggio: allarme rientra

(Adnkronos) – Il caso di malaria registrato a Verona non è autoctono, il paziente era rientrato da un viaggio in una zona endemica dell’Africa. Lo apprende l’Adnkronos Salute da fonti qualificate. Sembra dunque rientrare l’allarme rispetto al rischio di vedere ricomparire la malaria in Italia. Il paziente non avrebbe riferito, per motivi personali, il viaggio in Africa nelle prime indagini dell’autorità sanitaria. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)