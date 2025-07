Malattie rare, Gemmato: “Al lavoro per gli Stati generali”

(Adnkronos) – “Stiamo mettendo mano a una giornata sulle malattie rare: vorremmo dare vita agli Stati generali delle malattie rare in Italia e poi declinare il tutto a livello europeo per scambiare le best practice a livello internazionale, ma soprattutto per mettere in connessione le reti europee e pensare ad un approccio multisistemico coordinato a livello europeo”. Così il sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato, intervenendo oggi a Roma all’evento ‘Transizione dall’età pediatrica all’età adulta nelle malattie neurologiche croniche’, promosso in Senato – Sala dell’Istituto di Santa Maria in Aquiro da Franco Zaffini, presidente della Commissione Sanità di Palazzo Madama. “Parliamo di patologie che hanno tra i 5 e i 30 bambini per stato – ha ricordato il sottosegretario – quindi avere la possibilità di confrontarsi con una statistica più estesa a livello europeo potrebbe portare un valore aggiunto alla comunità scientifica in termini statistici”. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)