27.2 C
Firenze
mercoledì 17 Settembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Mici, Armuzzi (Humanitas): “Non aderenza cure aumenta di 5 volte rischio recidiva”

Salute e Benessere
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – “E’ stato documentato che”, in presenza di malattie infiammatorie croniche intestinali (Mici), “il paziente non aderente alla terapia ha un rischio 5 volte superiore di recidivare durante il decorso clinico della sua malattia cronica, dato associato anche a un aumento delle ospedalizzazioni. Inoltre, quando il paziente recidiva, la malattia progredisce e questo si ripercuote sia sulla salute della persona” che sul servizio sanitario perché ci sarà bisogno di un “maggior numero di visite, di prestazioni diagnostiche ed erogazioni da parte del Ssn”. Lo ha detto Alessandro Armuzzi, responsabile dell’Unità operativa Malattie infiammatorie croniche intestinali dell’Irccs Istituto clinico Humanitas di Milano, in occasione dell’incontro con la stampa organizzato oggi nel capoluogo lombardo da Ferring Italia, per la presentazione della prima guida pratica per migliorare la gestione clinica e il coinvolgimento del paziente.  “Ci sono dei fattori correlati a una minore aderenza al regime terapeutico stabilito dal medico, come il sesso maschile, la giovane età e l’essere single – elenca Armuzzi – Approfondendo, poi, emergono altre caratteristiche come problemi psicologici personali” e relazionali, ma anche “l’età avanzata, che può essere un ostacolo per la fragilità e la polifarmacologia, oltre alla diagnosi stessa di malattia infiammatoria cronica intestinale che, in certi casi, genera un rifiuto da parte del paziente della patologia stessa”.  Il documento presentato oggi, “recentemente pubblicato su una rivista internazionale – evidenzia l’esperto – è stato creato da un gruppo di colleghi e anche dall’associazione pazienti Amici. Il fatto di aver coinvolto l’associazione, che tramite una survey ha guidato la stesura degli statement, significa che il Consensus paper è stato creato in connubio con il paziente stesso. I 12 statement del documento, suddivisi in 3 settori (la definizione e l’entità del problema, l’identificazione dei fattori di rischio e la possibile risoluzione di questi problemi), potranno essere di utilità pratica sia per il personale sanitario che per l’associazione dei pazienti, nel momento in cui sia necessario motivare il paziente a essere il più aderente possibile al regime terapeutico stabilito insieme al medico”.  —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
poche nuvole
27.2 ° C
29.1 °
25.9 °
56 %
4.6kmh
20 %
Mer
27 °
Gio
30 °
Ven
32 °
Sab
32 °
Dom
31 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

carabinieri (20)Almanacco (13)elezioni regionali Toscana 2025 (11)Eugenio Giani (9)Serie C (9)incendio (9)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati