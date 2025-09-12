27.4 C
Firenze
venerdì 12 Settembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Missione del Gruppo San Donato in Libia, Kamel Ghribi: “Pronti a lavorare nel Paese”

Salute e Benessere
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – Allarga ancora i suoi orizzonti internazionali il Gruppo San Donato (Gsd), leader della sanità privata in Italia. “Siamo pronti al lavoro anche in Libia”, dichiara Kamel Ghribi, rientrato da una missione che ha raccolto “segnali incoraggianti”. Dal 9 all’11 settembre una delegazione di Gsd e Gksd, guidata dal presidente Ghribi, ha partecipato alla missione a Bengasi su invito delle autorità locali. Medici, ingegneri e manager hanno visitato alcune delle principali strutture sanitarie della città, tra cui il Bengasi Medical Center, i nuovi ospedali pediatrico e materno-infantile, il centro oncologico e l’Al-Marj Medical Education Center.  Fortemente voluta dal presidente Ghribi – informa il gruppo – la missione si inserisce nella strategia di cooperazione internazionale che Gsd e Gksd stanno portando avanti per rafforzare il sistema sanitario libico. Le aree di intervento individuate riguardano la modernizzazione del Bengasi Medical Center, la formazione del personale locale attraverso programmi di collaborazione con l’Italia, l’avvio dei nuovi ospedali e lo sviluppo di telemedicina e second opinion a distanza. “Colgo segnali molto incoraggianti a conclusione di questa bella missione libica – le parole d Ghribi – Il nostro impegno è contribuire con competenze e visione alla crescita del sistema sanitario libico, mettendo al servizio del Paese le migliori pratiche sviluppate in Italia per garantire salute, speranza e futuro ai cittadini”.  —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
27.4 ° C
27.8 °
25.8 °
54 %
2.6kmh
40 %
Ven
26 °
Sab
26 °
Dom
23 °
Lun
28 °
Mar
27 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

carabinieri (22)vigili del fuoco (11)Serie C (9)incendio (9)Gaza (9)incidente (8)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati