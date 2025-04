Muore per intossicazione da listeria, si indaga sulle olive in salamoia

(Adnkronos) – Un 70enne residente in provincia di Trani è morto all’ospedale di Bisceglie a causa di complicazioni derivanti da infezione da listeria, probabilmente dopo aver mangiato olive in salamoia. L’Asl Bt (Barletta-Andria-Trani) precisa in una nota che “sono state avviate da parte dei tecnici dei servizi Sian (Servizio igiene degli alimenti e nutrizione) e del Servizio veterinario di Igiene degli alimenti di origine animale del Dipartimento di Prevenzione le indagini necessarie a verificare quanto accaduto: i risultati dell’Arpa Puglia che esegue le analisi non sono ancora disponibili”. La listeria è un batterio che si può rilevare in una grande varietà di cibi crudi. L’infezione può manifestarsi sotto diverse forme, dalla gastroenterite (l’incubazione media è di 24 ore) a forme invasive e sistemiche che si manifestano con meningite, meningoencefalite e sepsi (l’incubazione può andare da 10 a 30 giorni). La verifica di presenza di listeria determina indagini da parte del Dipartimento di Prevenzione secondo protocolli ministeriali con verifiche su basi epidemiologiche. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)