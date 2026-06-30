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Gnocchi (Novartis): “Voce pazienti essenziale perché sia basata sul valore”

Salute e Benessere
REDAZIONE
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1 ' di lettura

(Adnkronos) – “Il progetto ‘Pazienti in agorà’ nasce dall’obiettivo comune di una sanità partecipata, che è l’unico modo per avere una sanità sostenibile, equa e tempestiva. E’ per questo che dobbiamo trasformarci in una sanità che consideri e che si basi sul valore, che può essere considerato solo se teniamo in considerazione la voce delle persone che vivono la malattia tutti i giorni e quindi affiancare al valore clinico ed economico anche il valore sociale della cura”. Lo ha detto Chiara Gnocchi, Communication & Advocacy Head Novartis Italia, oggi a Milano, in occasione dell’incontro ‘Pazienti in Agorà. Verso una cura più vicina per tutti’, presso Sda Bocconi. 

  

“Le associazioni pazienti oggi portano competenza, passione e visione – spiega Gnocchi – Si tratta di tre ingredienti fondamentali che sono pronti a fornire alle istituzioni e alle autorità competenti al fine di lavorare insieme e produrre una medicina basata sul valore. In tale contesto, Novartis vuole essere partner del sistema e dare il proprio contributo nel rispetto di ciascun ruolo di responsabilità”.  

“Competenza, passione, visione – rimarca – sono ingredienti che accomunano associazioni di pazienti, clinici, direttori generali, istituzioni, ma anche noi come azienda. Si tratta di ingredienti che porteranno a un cambio di paradigma, da una medicina basata sull’outcome clinico a una medicina basata sul valore per il sistema. Questo è l’unico ingrediente che – conclude – ci permetterà di avere una medicina sostenibile, equa e tempestiva”. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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