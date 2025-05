Odontoiatra, ‘1mln 350mila bimbi mai dal dentista per problemi economici’

(Adnkronos) – Nel nostro Paese “il 95% delle cure odontoiatriche si fanno nel privato e non sempre le famiglie riescono a sostenere i costi”. A rimetterci sono “1 milione e 350 mila bambini che non hanno mai fatto una visita dal dentista”. Lo spiega all’Adnkronos Salute Raoul D’Alessio, coordinatore delle presidenze regionali del Sindacato unitario specialistico ortognatodontico italiano (Suso), che sabato 17 maggio parteciperà – all’interno dell Expodental meeting che si apre domani a Rimini – alla tavola rotonda ‘Odontoiatria e ortodonzia, tra digitalizzazione e multidisciplinarietà un presente/futuro tra clinica, etica, economia tecnologia dinamica interattiva, intelligenza artificiale’, organizzata da Unidi (Unione nazionale industrie dentali italiane) in collaborazione con Suso. L’accesso alle cure dentali è una questione “rilevante – spiega D’Alessio – perché la prevenzione odontoiatrica ha un impatto sulla salute a 360 gradi. Molti studi, ad esempio, dimostrano ormai che una corretta masticazione sin da piccoli è legata alla possibilità di uno sviluppo ottimale di tutte le potenzialità cognitive dei piccoli. E, sul lungo termine, protegge dal futuro decadimento cognitivo in vecchiaia con elevati vantaggi non solo per la salute, ma anche per la spesa sanitaria”. Da qui la necessità del confronto ampio organizzato a Rimini, con tutti gli attori del comparto odontoiatrico – sottolinea D’Alessio – e che è anche un’iniziativa “molto ambiziosa”, che ha obiettivi pratici. “L’intenzione è mettere a punto proposte che siano in grado di migliorare l’accesso alle cure dentali, argomento che, in quanto professionisti del settore, ci coinvolge anche sul piano etico. Le tecnologie avanzate, del resto, sempre più presenti nel nostro settore, così come l’intelligenza artificiale, possono essere di supporto per l’ottimizzazione delle cure e quindi, in un quadro generale, possono incidere anche sulla razionalizzazione della spesa”. “L’odontoiatria italiana – continua D’Alessio – investe da sempre sulla qualità e sulla sicurezza e proprio per questo ha costi non facilmente comprimibili. La quota di cure pubbliche, inoltre, è residuale. Un mix alla base delle rinunce alle cure o dei viaggi della speranza verso Paesi che promettono cure a basso costo, ma che mettono la salute dei pazienti a rischio di danni seri. Il nostro obiettivo è cercare strategie, insieme alle istituzioni, per migliorare l’accesso”. Per questo “il fatto di aver riunito intorno a un tavolo, per la prima volta, tutti gli attori del settore fa ben sperare in una collaborazione in grado di portare risultati utili ad ampio raggio”. “Le cure odontoiatriche appropriate sin dall’infanzia – rimarca lo specialista – sono il primo passo per la prevenzione di problemi dentari negli anziani che possono essere molto dispendiosi. E incidono anche sulla prevenzione di malattie degenerative, come indicano le evidenze scientifiche. L’odontoiatria, quindi, sul piano della sanità è un investimento importate, dal punto di vista clinico, ma anche da quello etico”. Alla tavola rotonda di sabato parteciperanno i diversi attori del comparto odontoiatrico, tra i quali Cao nazionale, Cnel, Andi, Aio, Suso, società scientifiche, aziende, consumatori. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)