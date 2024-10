Pasta day, 5 consigli per mangiarla senza sensi di colpa e paura della bilancia

(Adnkronos) – Spaghetti, mezze maniche o lasagne, oggi è il Pasta day che celebra uno dei simboli della cucina italiana “che ha origini antichissime. Già 10mila anni fa gli uomini primitivi facevano uso, anche se indiscriminato, di cereali. Successivamente l’uomo riuscì a selezionare quei cereali più indicati per una buona alimentazione, fino ad ottenere una farina di frumento da impastare con acqua per realizzare un pane primordiale e le prime tipologie di focacce da cuocere su pietre roventi, tutto questo prima di scoprire i vantaggi della cottura in acqua bollente. La prima documentazione inerente una ricetta per la preparazione della pasta vera e propria ce la fornisce intorno all’anno mille un certo Martino da Como, cuoco al servizio del Patriarca di Aquileia a Roma, nel suo libro dal titolo ‘De Arte Coquinaria per vermicelli e maccaroni siciliani’. Così arrivando fino ai giorni nostri e alla tradizione della pasta italiana come modello d’eccellenza del made in Italy”. Lo spiega all’Adnkronos Salute l’immunologo Mauro Minelli, docente di dietetica e nutrizione all’Università Lum. Ma quali sono le sue caratteristiche nutrizionali e i benefici che la pasta apporta alla nostra vita? “Varrà sempre la pena ricordare che in tutte le sue forme, dalle ruote alle farfalle, la pasta è sempre al primo posto nell’elenco dei cibi irrinunciabili, tanto più se si parte dal presupposto che il 45-60% delle calorie giornaliere deve derivare dall’assunzione di carboidrati, meglio – avverte Minelli – se carboidrati complessi come quelli provenienti dall’amido, particolarmente indicati per rilasciare energia in modo graduale. Ulteriore dato rilevante è il contenuto proteico della pasta che dispone, tra l’altro, di un importante corredo di vitamine e sali minerali”. Cinque consigli dell’esperto per mangiare la pasta senza sensi di colpa e paura della bilancia. “Un tema che solleva spesso dubbi è quando sia preferibile mangiare la pasta: 1) Idealmente, è consigliabile consumarla a pranzo. I carboidrati complessi forniscono energia a lungo termine, supportando le attività del pomeriggio e contribuendo a un senso di sazietà che può aiutare a regolare gli spuntini; 2) E’ possibile gustarla anche a cena, magari in porzioni ridotte e accompagnata da verdure e condimenti leggeri per evitare picchi glicemici notturni”. Per quanto riguarda la gestione delle calorie: 3) “La pasta non è un nemico della dieta, se consumata nelle giuste quantità e con condimenti bilanciati. Scegliere – suggerisce Minelli – porzioni controllate, circa 80 grammi a persona; 4) Prediligere condimenti come olio extravergine d’oliva, verdure e proteine derivanti da alimenti magri permette di creare un piatto gustoso e nutriente senza compromettere il bilancio calorico; 5) La qualità della pasta è anch’essa determinante: prodotti di filiera italiana, trafilati al bronzo e sottoposti a essiccatura lenta, garantiscono una migliore consistenza e un sapore autentico, rendendo ogni piatto un piccolo capolavoro della nostra tradizione”. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)