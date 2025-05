Prevenzione cardiovascolare, al via reclutamento per più grande progetto italiano

(Adnkronos) – Partirà domani presso il nuovissimo Clinical Trial Center dell’Irccs San Raffaele di Roma (Via di Val Cannuta 250) l’arruolamento dello studio ‘Al Cuore della Prevenzione/CVrisk-It’, il più grande condotto in Italia nell’ambito della prevenzione delle malattie cardiovascolari. Promosso e finanziato dal ministero della Salute coinvolge 17 Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (Irccs) affiliati alla Rete cardiologica che fungono da centro ‘Hub’ e circa 30 aziende sanitarie di diversa natura (‘Spoke’). L’obiettivo dello studio è quello di arruolare 30.000 cittadini tra i 40 e gli 80 anni senza diagnosi di malattie cardiovascolari (eccetto l’ipertensione) e privi di diabete, per stimare il loro rischio di sviluppare malattie nei dieci anni successivi. Le malattie cardiovascolari rappresentano la prima causa di mortalità nel mondo con oltre 20 milioni di decessi ogni anno, oltre il 40% nel nostro Paese, con circa 230.000 morti ogni anno e sono la prima causa di disabilità permanente. “È motivo di grande soddisfazione ed entusiasmo per il nostro Istituto – spiega Massimo Volpe, responsabile dell’area Prevenzione Cardiovascolare dell’Irccs San Raffaele e investigatore principale dello studio presso l’Istituto – partecipare con un ruolo di primaria importanza ad uno studio così ambizioso sia per dimensioni che per obiettivi scientifici. L’obiettivo è quello di ottenere una più precisa identificazione del profilo di rischio cardiovascolare e definire l’approccio più efficace e sempre più personalizzato alla prevenzione delle malattie in ciascun individuo basato sulla stima derivante dai principali fattori di rischio, l’identificazione delle lesioni iniziali subcliniche indicative di danno cardiovascolare e il reperimento delle informazioni sulla predisposizione genetica”. L’Irccs San Raffaele di Roma, insieme alle sedi di Cassino e Sulmona, contribuirà in modo determinante alla realizzazione dello studio valutando 1.200 soggetti tra i 40 e gli 80 anni. Tutti i partecipanti riceveranno gratuitamente un’accurata valutazione clinica e laboratoristica dello stato di salute e una stima dettagliata del proprio profilo di rischio. “Il progetto – conclude Volpe - si articolerà in fasi diverse per i prossimi quattro anni e saranno necessari un grande impegno ed una grande costanza per condurlo ai traguardi scientifici programmati e soprattutto per mettere a disposizione del Servizio Sanitario Nazionale e di tutti i cittadini un grande avanzamento nelle conoscenze scientifiche sulla prevenzione, sia nel nostro paese, sia n campo internazionale”. I cittadini che rispondono ai criteri di inclusione e che su base volontaria intendono iscriversi allo studio possono farlo scrivendo a: arruolamento.cvrisk-it@sanraffaele.it. Una volta inviata la manifestazione di interesse, i partecipanti verranno ricontattati per ricevere tutte le indicazioni relative a data, ora e modalità della visita. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)