Roma, rinnovata alleanza Università Tor Vergata, policlinico Casilino e Ptv

(Adnkronos) – Si rafforza la collaborazione tra Università, ospedale universitario e sanità territoriale nel quadrante sud-est della Capitale. È stata recentemente firmata la nuova convenzione tra l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata, il policlinico Casilino Spa e l’Azienda ospedaliera universitaria policlinico Tor Vergata (Ptv), che rinnova e consolida una partnership strategica per l’assistenza sanitaria, la formazione e la ricerca. La convenzione disciplina la collaborazione tra ateneo e policlinico Casilino per la tutela della salute della collettività e per il potenziamento delle attività di formazione rivolte a studenti e personale medico, nel rispetto dei princìpi e delle direttive del Protocollo d’intesa tra Università e Regione Lazio nella gestione dell’azienda ospedaliera universitaria Ptv.

Il rinnovo della convenzione – riferisce una nota congiunta – conferma una sinergia che dura da oltre 10 anni e che rappresenta oggi uno dei principali modelli di integrazione tra assistenza, didattica e attività clinica nel Lazio. Una rete sanitaria che serve il quadrante sud-est della Capitale ma che, per volumi di attività e capacità di attrazione, rappresenta un punto di riferimento anche oltre i confini regionali e che, da oltre 10 anni, coinvolge tutta la città e supera i confini stessi della regione per numero e provenienza di pazienti e per i servizi forniti, in particolare nei settori dell’ostetricia e ginecologia e della chirurgia plastica e ricostruttiva. La convenzione rafforza inoltre i percorsi formativi delle scuole di specializzazione della facoltà di Medicina e chirurgia dell’Università di Roma Tor Vergata, favorendo la crescita professionale di medici specializzandi e operatori sanitari attraverso un contesto assistenziale ad alta complessità.

“La collaborazione tra il Policlinico Casilino e l’Università di Roma Tor Vergata è un pilastro che affonda le sue radici negli anni Ottanta – afferma Nathan Levialdi Ghiron, rettore dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata – In quegli anni la chirurgia plastica, la ginecologia e la ostetricia e altre specialità dell’Ateneo erano ospitate presso altre strutture. Presso il Policlinico Casilino nacquero, per Roma Tor Vergata, urologia, oculistica, dialisi e nefrologia. Dopo il Giubileo del 2000, che vide per la prima volta operativo per quella occasione il Pronto soccorso del Ptv, la chirurgia plastica di Roma Tor Vergata con il professor Cervelli e la ostetricia e ginecologia con il professor Valensise aprirono i battenti presso il Policlinico Casilino”.

“Oggi – continua Levialdi Ghiron – possiamo affermare che questo percorso ha dimostrato che l’unione di eccellenze, anche logisticamente vicine come Ptv e Policlinico Casilino, è un acceleratore di crescita. Con questa firma, celebriamo non solo una storia di decenni, ma un futuro di innovazione continua: istituzioni che, insieme, creano un modello di collaborazione pubblico-privato che rafforza la ricerca, la didattica e l’assistenza”.

“Il rinnovo di questa convenzione – sottolinea Paolo Migliavacca, amministratore delegato del policlinico Casilino – rappresenta la conferma di un percorso solido e virtuoso costruito in oltre 10 anni di collaborazione con l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata e con il Policlinico Universitario Tor Vergata. Un’alleanza che ha permesso di rafforzare la qualità dell’assistenza, favorire la crescita professionale e attrarre competenze di alto livello, consolidando il ruolo del policlinico Casilino come presidio sanitario di riferimento per il quadrante sud-est della Capitale. Continueremo a investire in questo modello di integrazione tra assistenza, formazione e innovazione, con l’obiettivo di rispondere sempre meglio ai bisogni dei cittadini e contribuire allo sviluppo del sistema sanitario regionale. Un ruolo confermato anche dai numeri della nostra attività: con oltre 4mila nascite ogni anno, il policlinico Casilino è il primo punto nascita del Lazio e tra i più importanti in Italia, a testimonianza dell’impegno quotidiano dei nostri professionisti al servizio delle famiglie e della comunità”.

“È fondamentale – conclude Ferdinando Romano, direttore generale Aou policlinico Tor Vergata – continuare a rafforzare una rete sociosanitaria qualificata, nella quale strutture pubbliche e private operino in stretta sinergia, al fine di costituire un perimetro di tutela dei cittadini che garantisca a tutti di poter ricevere assistenza nei tempi e nei modi più appropriati”.

—

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)