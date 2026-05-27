32.8 C
Firenze
mercoledì 27 Maggio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Rossi (Simg): “Medico di medicina generale accompagna la donna in tutte le fasi vita”

Salute e Benessere
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – “Il medico di medicina generale, per le sue caratteristiche, accompagna i pazienti lungo tutto l’arco della vita, in modo continuativo e longitudinale. Questo vale in particolare per le donne, che vengono seguite dall’adolescenza, alla fase riproduttiva, fino alla menopausa e poi nelle fasi più avanzate della vita. Conosce la loro storia clinica, la storia familiare e l’eventuale insorgenza di patologie nel tempo. Questo gli consente di intervenire in modo personalizzato, soprattutto sul piano della prevenzione e della cura. Ogni malattia, infatti, si manifesta in modo diverso da persona a persona e richiede una gestione calibrata sulle specifiche condizioni del paziente”. Lo ha detto Alessandro Rossi, presidente della Simg – Società italiana di medicina generale, intervenuto all’evento ‘Qui, per la salute di ogni donna’, promosso a Roma da Organon. 

“In molti casi, però, il medico di famiglia non può agire da solo”, sottolinea Rossi. Quando emergono segnali clinici o situazioni complesse, “è necessario il ricorso allo specialista. In questi casi si attiva un lavoro multidisciplinare, basato sulla collaborazione continua tra medico curante e specialisti. Per rendere questo percorso sempre più efficace – evidenzia il presidente Simg – è fondamentale rafforzare i canali di comunicazione, anche attraverso strumenti digitali e informatici, così da garantire una presa in carico integrata e coordinata delle pazienti”. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
32.8 ° C
34.3 °
31.8 °
47 %
3.1kmh
0 %
Mer
32 °
Gio
33 °
Ven
32 °
Sab
32 °
Dom
31 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (2428)ultimora (1228)Video Adnkronos (390)ImmediaPress (272)lavoro (125)salute (102)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati