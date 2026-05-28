Sandoz celebra 80 anni di antibiotici, spina dorsale della medicina moderna ﻿

(Adnkronos) – Sandoz, leader globale nei farmaci a brevetto scaduto, equivalenti e biosimilari, celebra oggi 80 anni di produzione su larga scala di antibiotici in Europa con un importante evento pubblico a Kundl, in Austria. L’evento riunisce relatori di alto livello provenienti da politica, accademia e settore della difesa. Tra i partecipanti figurano il Segretario di Stato Elisabeth Zehetner (ministero austriaco degli Affari Economici), il Governatore del Tirolo Anton Mattle, il Tenente Generale Harald Vodosek (Forze armate austriache), Ulrike Holzgrabe (Università di Würzburg), Jonathan Toomey (Coalition for a Prosperous America) e Frank Van Trimpont (European council of disaster medicine). Parlando prima dell’evento, il presidente del CdA di Sandoz Gilbert Ghostine ha dichiarato: “Gli antibiotici non fanno solo parte del nostro patrimonio; fanno parte del nostro obiettivo d’azienda. Per decenni, ci siamo assunti la responsabilità di mantenere questi medicinali essenziali disponibili in modo affidabile, su larga scala e con la qualità al centro. Salvaguardare la produzione di antibiotici in Europa non è opzionale; è una necessità strategica. E, guardando avanti, il futuro di Kundl è più importante che mai. Essendo l’ultimo sito completamente integrato verticalmente in Europa, è in una posizione unica per garantire l’approvvigionamento di antibiotici critici al continente”.

Il Ceo di Sandoz, Richard Saynor – informa una nota – ha ribadito i commenti del presidente e ha anche avvertito che l’Europa rischia di perdere capacità produttiva critica – e infrastrutture di sicurezza complessive – senza un’azione politica urgente. “Oggi dovrebbe essere un giorno di celebrazione, ma la capacità dell’Europa di garantire un approvvigionamento sicuro e affidabile di antibiotici è sempre più a rischio – ha dichiarato Saynor -. I responsabili politici europei devono agire di fronte a questa minaccia senza precedenti e intraprendere azioni urgenti prima che sia troppo tardi. La realtà è che fino al 90% dei Principi attivi farmaceutici (Api) globali degli antibiotici è ora prodotto fuori dall’Europa, principalmente in Cina. Questo rappresenta una vulnerabilità critica per la salute pubblica europea e la capacità del continente di rispondere a emergenze sanitarie”.

Parallelamente, Sandoz ha presentato un ricorso anti-dumping alla Commissione europea – riderisce la nota – riguardante le importazioni cinesi di Api Amoxicillina, citando chiari segni di comportamento di mercato distorsivi che penalizzano la produzione europea resiliente, tra cui prezzi al di sotto del costo sostenuti da aiuti statali cinesi, concentrazione della capacità globale in un unico paese. È il primo caso di questo tipo nell’industria farmaceutica in diversi decenni. Sandoz invita l’Ue ad applicare dazi anti-dumping per impedire alle aziende estere di inondare i mercati globali con API di penicillina ultra-economiche e sovvenzionate dallo Stato. L’India ha già agito imponendo prezzi minimi all’importazione per proteggere la propria catena di approvvigionamento di antibiotici.

“Gli antibiotici – ha sottolineato Saynor – hanno salvato più vite di qualsiasi altro medicinale nella storia della medicina. Ma sono trattati come una merce: ogni confezione spesso costa meno di un pacchetto di chewing gum. E le condizioni di mercato attuali non riflettono una concorrenza leale – svantaggiano sistematicamente la produzione europea resiliente – rischiando la perdita della capacità produttiva critica perché compete in condizioni fondamentalmente inique.” Nel clima geopolitico instabile di oggi, l’accesso ai medicinali essenziali, in particolare agli antibiotici, è più che mai un bene strategico. “Salvaguardare l’approvvigionamento di antibiotici non è solo una questione di politica sanitaria, ma anche una questione di sicurezza economica e di politica commerciale strategica. L’Europa deve agire ora per salvaguardare un approvvigionamento indipendente negli anni a venire” ha poi concluso Saynor.

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