Tumori, Toro (Ail): “Sostenere ricerca e pazienti la nostra priorità”

(Adnkronos) – “L’impegno fondamentale di Ail è sostenere la ricerca. Presentiamo dati incoraggianti che danno grande speranza, ma c’è ancora molto da fare: per questo il nostro compito principale è continuare a sostenere i ricercatori, che sono tra i migliori al mondo e stanno ottenendo risultati eccellenti”. Lo ha dichiarato Giuseppe Toro, presidente nazionale Ail (Associazione italiana contro leucemie, linfomi e mieloma), alla conferenza ‘Ricerca e cura in ematologia: l’impegno di Ail tra presente e futuro’, che si è tenuta a Roma in occasione della Giornata nazionale per la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma.

“Accanto alla ricerca c’è un altro impegno fondamentale: oggi molti pazienti riescono a cronicizzare la malattia e convivono con la propria patologia grazie a cure sempre più efficaci. Queste persone devono essere seguite, accompagnate e sostenute attraverso servizi come le Case Ail, l’assistenza domiciliare, il supporto psicologico e l’aiuto nutrizionale, per affrontare il percorso terapeutico nel modo migliore”, ha aggiunto Toro.

“Negli ultimi anni – ha evidenziato – la ricerca ha raggiunto risultati impensabili: nuove terapie, come Car-T e immunoterapia, stanno offrendo importanti prospettive. Il nostro obiettivo è continuare a sostenere il lavoro dei clinici per arrivare a cure sempre più mirate e capaci di ridurre gli effetti collaterali rispetto al passato”.

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