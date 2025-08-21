28.3 C
Firenze
giovedì 21 Agosto 2025
Vaccini, Gismondo: “Delusa dalla revoca del Nitag, dato spazio a chi offende il pluralismo della scienza”

Salute e Benessere
REDAZIONE
(Adnkronos) – “Quando è stata nominata la commissione Nitag sono stata molto contenta. Il ministro Schillaci, che nutre tutta la mia stima e per il quale mi onoro di essere consulente, nella scelta dei diversi membri aveva mostrato l’apertura mentale che gli ho sempre riconosciuto e la sua indipendenza di pensiero. Purtroppo poi è arrivata la revoca, malgrado fosse consigliato di non farlo anche dai collaboratori più stretti. Sono stata molto delusa perché si è dato spazio a chi continua ad offendere la scienza, fatta di pluralismo e dubbi”. E’ il pensiero di Maria Rita Gismondo, ex direttrice del Laboratorio di microbiologia clinica, virologia e diagnostica delle bioemergenze dell’ospedale Sacco di Milano, tra i camici bianchi in prima linea nei giorni più duri dell’emergenza Covid in Lombardia. “Certamente in una commissione del genere non hanno senso i no-vax – evidenzia all’Adnkronos Salute intervenendo nel dibattito sull’azzeramento del Nitag, gruppo tecnico consultivo nazionale sulle vaccinazioni – ma purtroppo sono stati strumentalmente etichettati tali esperti che mostrano solo apertura alla discussione. Non riesco a spiegarmi il gesto del ministro, che stimo troppo per non pensare che ci siano motivazioni più solide”. “Mi auguro solo – conclude – che la nuova Commissione rispetti il pluralismo necessario alla vera scienza e negato dai fanatici della pseudoscienza, che come abbiamo visto colpisce ancora”. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

