Vaiolo scimmie, Giorlandino (Artemisia Lab): “Garantire percorsi diagnostici e preventivi”

(Adnkronos) – “Nessuna paura per Mpox”. L’essenziale è essere pronti sui diagnosi e prevenzione. E su questo fronte Maristella Giorlandino, amministratrice della rete Artemisia Lab, sottolinea l’importanza di procedure tempestive e di alta qualità per la verifica e somministrazione dei vaccini, fondamentali in qualsiasi situazione di prevenzione. E lancia un appello al ministero della Salute e alla Regione Lazio affinché sostengano i costi e garantiscano l’adeguatezza dei percorsi diagnostici e preventivi. “La salute è un investimento primario che il governo dovrebbe tutelare per il benessere della popolazione italiana – evidenzia in una nota – E’ essenziale avere screening immediati e di alta qualità per proteggere i cittadini”. Mpox, prima denominato monkeypox, vaiolo delle scimmie) è la più importante infezione da orthopoxvirus nell’uomo da quando è stato eradicato il vaiolo (smallpox), si legge nella nota. Artemisia Lab ha implementato tutte le procedure necessarie “per garantire diagnosi rapide e accurate, contribuendo così alla medicina preventiva”, assicurano dalla rete citando in particolare il Centro vaccinale del Laboratorio analisi cliniche Alessandria, in via Piave a Roma, che oltre ai servizi diagnostici, si distingue per la sua offerta vaccinale, con particolare attenzione alle vaccinazioni tropicali. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)