Villa (Lilly Italia): “Campagna per gestire anche le emozioni legate alla colite ulcerosa”

(Adnkronos) – “Attraverso questa campagna mettiamo a disposizione dei pazienti numerosi strumenti che li accompagneranno non solo nel loro percorso di gestione delle emozioni legate a queste patologie, ma anche nel percorso che consente ai pazienti di poter ricevere la migliore assistenza al fine di raggiungere una migliore qualità di vita”. Lo ha detto all’Adnkronos Salute Federico Villa, Associate vice president corporate affairs & patient access Lilly Italia, oggi a Milano, alla presentazione di ‘Voci di pancia’, la campagna di sensibilizzazione promossa da Lilly, con il patrocinio di Amici Italia, Ig-Ibd e Efcca, per rompere il muro dell’imbarazzo, promuovere un dialogo aperto sulla colite ulcerosa e influire positivamente sul benessere dei pazienti. “Con questa campagna Lilly vuole dimostrare di essere al fianco dei pazienti affetti da malattie infiammatorie croniche intestinali – aggiunge Villa – non solo continuando a investire in ricerca e sviluppo di nuove soluzioni terapeutiche. Vogliamo superare lo stigma che accompagna ancora queste patologie e dare la possibilità di dialogare liberamente con i medici, trovare il percorso e la soluzione terapeutica più adatta, ma anche liberare le proprie emozioni. Con questa campagna vogliamo dire che oggi, grazie anche alla ricerca, si può vivere una vita normale”. Veicolata attraverso i canali social dell’associazione pazienti Amici Italia, la campagna raggruppa foto, illustrazioni, video, consigli e storie per sensibilizzare e informare sulla colite ulcerosa. I materiali sono visionabili e scaricabili su lillysite.net/it/voci-di-pancia/index.html. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)