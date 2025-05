Zanzare e cambiamento climatico, Rezza: “Va sempre peggio”

(Adnkronos) – Zanzare animali più pericolosi per l’uomo? “E’ così in termini di sanità pubblica”. E’ quanto dice Giovanni Rezza, professore straordinario di Igiene e Sanità pubblica all’università Vita-Salute San Raffaele di Milano. “Rappresentano il maggior pericolo per l’uomo, potendo trasmettere numerose infezioni: Dengue, Chikungunya, Zika, febbre gialla, febbre del Nilo Occidentale (West Nile). Altri insetti, come ad esempio le zecche, possono trasmettere infezioni causa di malattie anche più gravi, ma certamente meno comuni, dalla febbre emorragica Crimea Congo fino l’encefalite da zecche. Lo stesso vale per pipistrelli e uccelli selvatici”. Sul fronte zanzare, sottolinea, “la situazione peggiora in un periodo di cambiamenti climatici”. E per questo “sono importanti gli interventi di controllo di questi insetti e favorire, in questo senso, la collaborazione dei cittadini con le pubbliche istituzioni”. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)