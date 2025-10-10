A Marco Tardelli il premio Eccellenza Mediterraneo, “è un esempio per giovani”

(Adnkronos) – Un urlo diventato simbolo dell’Italia nel mondo. L’esultanza di Marco Tardelli con la maglia azzurra in occasione dei mondiali vinti nel ’82 è rimasta nella storia e negli anni si è trasformata in una cartolina dell’italianità. L’ex campione del mondo sarà così premiato, il prossimo 20 ottobre 2025, con il riconoscimento Premio Internazionale “Eccellenze del Mediterraneo 2025” e Pari Opportunità, promosso dall’Associazione Giornalisti del Mediterraneo con il patrocinio di USSI, AIPS, CONI, CUG del Ministero della Cultura e del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

“Marco Tardelli, icona di passione, carattere e umiltà, rappresenta una delle figure più amate e rispettate del calcio italiano e internazionale – si legge nella motivazione del premio -. La sua carriera, costellata di successi sportivi e umani, ha lasciato un segno indelebile nella storia dello sport, non solo per le vittorie, ma per i valori che ha saputo incarnare, quali: determinazione, correttezza e spirito di squadra. Tardelli continua ancora oggi a essere un punto di riferimento per le nuove generazioni, testimoniando con il suo stile sobrio e la sua autenticità che il vero campione non è solo chi vince, ma chi resta umile, coerente e vicino ai valori umani”. La cerimonia di consegna avverrà alla presenza di rappresentanti istituzionali, diplomatici, del mondo accademico, sportivo e culturale, celebra le donne e gli uomini che, con il loro talento e il loro esempio, contribuiscono a costruire ponti di pace, dialogo e cooperazione tra le diverse sponde del Mediterraneo. Saranno inoltre premiati anche la giornalista Myrta Merlino ed Edoardo Giordan, atleta del Gruppo sportivo delle Fiamme Oro e bronzo paralimpico nella scherma a Parigi 2024.

—

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)