All’Assemblea Figc la protesta dei tifosi: “Per un calcio giusto e popolare”

(Adnkronos) – Protesta con tanto di striscione del gruppo di tifosi che giovedì scorso ha presentato in Senato le circa 143mila firme raccolte in tutta Italia della petizione ‘Per un calcio giusto e popolare’, davanti all’Hotel Cavalieri Waldorf Astoria Hotel di Roma, dove è in corso l’Assemblea elettiva della Figc chiamata a scegliere il nuovo presidente tra Giovanni Malagò e Giancarlo Abete. Al grido di “Trasferte libere per tutti”, “Le partite alle tre” e “Il calcio siamo noi” circa cinquanta tifosi delle varie Curve italiane si sono piazzati davanti all’ingresso dell’hotel per far sentire la loro voce.

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