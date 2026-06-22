Calcio: Malagò eletto nuovo presidente Figc con 68,58% Sport nazionale 22 Giugno 2026 15:14 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura — sport webinfo@adnkronos.com (Web Info) © Riproduzione riservata TagsAdnkronossport Notizie correlate Sport nazionale World Series Para Skydiving, la quinta tappa nella galleria del vento Aero Gravity di Pero – Foto Sport nazionale World Series Para Skydiving, la quinta tappa a Pero – Foto Sport nazionale All’Assemblea Figc la protesta dei tifosi: “Per un calcio giusto e popolare” Sport nazionale Wilier Triestina compie 120 anni e celebra con un’edizione limitata della Filante Sport nazionale Uruguay-Capo Verde, Araujo gol dopo palo e papera: fuorigioco, tutto inutile Sport nazionale A Rodi Garganico le F1 del mare, nell’offshore 3d vince Foresti&Suardi Sport nazionale Mondiali 2026, Giappone batte 4-0 la Tunisia e a Tokyo esplode la festa Sport nazionale In Abruzzo campionati nazionali Asi di calcio e nuoto Sport nazionale Gp Repubblica Ceca, Ogura in pole position davanti a Di Giannantonio e Bagnaia Sport nazionale Stati Uniti-Australia, gol annullato e poi convalidato: cos’è successo Sport nazionale Marocco-Scozia: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv Sport nazionale A Rodi Garganico Foresti&Suardi vince gara 1 campionato del mondo offshore categoria 3d Carica altri Firenze cielo sereno enter location 35 ° C 35.1 ° 33.8 ° 37 % 3.6kmh 0 % Lun 37 ° Mar 36 ° Mer 38 ° Gio 39 ° Ven 38 ° Ultimi articoli Cronaca Incendi nel Grossetano: Vigili del Fuoco in azione a Campagnatico e Magliano in Toscana Primo Piano Antonella Bundu rimane fuori Consiglio regionale, respinto appello: “Valuteremo prossimi passi con avvocati” Cronaca Sicurezza sulle strade, controlli a tappeto dei Carabinieri nel Pisano: 11 denunce Lavoro Icon Collection rivoluziona il concetto di Hr, nascono le ‘Umane Risorse’ Lavoro Turismo, a Oulu2026 è l’ora del ‘Climate Clock’ e la Silicon Valley finlandese entra nella mappa culturale SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News AdnTalks, Boccia: “Vannacci nella coalizione di centrodestra? Sarebbe la morte di Forza Italia” Video News Malattie rare: paziente, ‘Aisla Family Summer Camp ha fatto bene a mia figlia’ Video News Malattie rare: Cavicchioli (Aisla Piombino), ‘Thalas unisce nautica e vicinanza a malati Sla’ Video news Video News AdnTalks, Boccia: “Vannacci nella coalizione di centrodestra? Sarebbe la morte di Forza Italia” Video News Malattie rare: paziente, ‘Aisla Family Summer Camp ha fatto bene a mia figlia’ Video News Malattie rare: Cavicchioli (Aisla Piombino), ‘Thalas unisce nautica e vicinanza a malati Sla’