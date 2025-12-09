11.7 C
Firenze
martedì 9 Dicembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Champions League, Doppio incrocio Serie A vs Premier League

Sport nazionale
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – San Siro si veste da gala per il match di Champions League tra l’Inter e il Liverpool. Non poteva esserci momento migliore per affrontare i Reds, alle prese con un momento molto complicato culminato con le dichiarazioni al veleno di Salah, che infatti non è stato convocato per la gara. La squadra di Chivu, dopo la prima sconfitta nella competizione con l’Atletico Madrid, vuole riprendere la corsa per la fase successiva e, per gli esperti di Sisal, ha ottime chance di portare a casa i tre punti: i nerazzurri sono infatti avanti a 2,00, il Liverpool va a caccia della quarta vittoria consecutiva contro un’avversaria italiana nelle competizioni europee, ma l’ipotesi sale a 3,60, stessa quota per il pareggio. Con la parata di stelle in campo, è lecito aspettarsi spettacolo e divertimento: l’opzione di vedere entrambe le squadre a segno è a 1,52, a 1,60 l’Over 2,50. Lautaro Martinez, che ha segnato in tutte e 5 le partite di Champions disputate a San Siro in questa stagione, punta al gol numero nove nella competizione, ipotesi a 2,40. Al suo fianco dovrebbe esserci Bonny, a 2,75, attenzione poi a Calhanoglu che si candida protagonista con una rete o un assist a 3,75. Nel Liverpool sono diverse le assenze, ma spicca soprattutto quella di Salah: Isak cercherà di non farlo rimpiangere troppo e potrebbe andare in gol per la prima volta in Champions, ipotesi a 2,75. 

Doppio incrocio Serie A vs Premier League, con l’Atalanta che ospita il Chelsea. Le due squadre sono appaiate in classifica a 10 punti, la sfida è dunque un vero e proprio scontro diretto per entrare nelle prime otto. La Dea in Champions mostra il suo lato migliore, solo una sconfitta in 5 gare e con il Psg: nonostante ciò, gli uomini di Palladino hanno la strada in salita per gli esperti di Sisal, che favoriscono i Blues, a 2,15, si sale a 3,25 per la vittoria nerazzurra, con il pareggio a 3,50. Scamacca, reduce da due gol consecutivi, punta alla terza rete, a 3,25. Nel Chelsea, occhi puntati sul giovane talento Estevao, già tre reti in questa Champions e tra migliori marcatori della squadra: la rete del brasiliano è data a 4,50. Le due italiane sono comunque a buon punto sulla strada per la qualificazione agli ottavi: i nerazzurri tra le prime 8 sono dati a 1,57, più indietro la Dea, a 3,00. 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
11.7 ° C
12.8 °
11 °
68 %
1kmh
0 %
Mar
11 °
Mer
14 °
Gio
14 °
Ven
14 °
Sab
14 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1385)ultimora (1278)sport (60)demografica (34)attualità (27)Eugenio Giani (15)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati