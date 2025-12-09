Champions League, Doppio incrocio Serie A vs Premier League

(Adnkronos) – San Siro si veste da gala per il match di Champions League tra l’Inter e il Liverpool. Non poteva esserci momento migliore per affrontare i Reds, alle prese con un momento molto complicato culminato con le dichiarazioni al veleno di Salah, che infatti non è stato convocato per la gara. La squadra di Chivu, dopo la prima sconfitta nella competizione con l’Atletico Madrid, vuole riprendere la corsa per la fase successiva e, per gli esperti di Sisal, ha ottime chance di portare a casa i tre punti: i nerazzurri sono infatti avanti a 2,00, il Liverpool va a caccia della quarta vittoria consecutiva contro un’avversaria italiana nelle competizioni europee, ma l’ipotesi sale a 3,60, stessa quota per il pareggio. Con la parata di stelle in campo, è lecito aspettarsi spettacolo e divertimento: l’opzione di vedere entrambe le squadre a segno è a 1,52, a 1,60 l’Over 2,50. Lautaro Martinez, che ha segnato in tutte e 5 le partite di Champions disputate a San Siro in questa stagione, punta al gol numero nove nella competizione, ipotesi a 2,40. Al suo fianco dovrebbe esserci Bonny, a 2,75, attenzione poi a Calhanoglu che si candida protagonista con una rete o un assist a 3,75. Nel Liverpool sono diverse le assenze, ma spicca soprattutto quella di Salah: Isak cercherà di non farlo rimpiangere troppo e potrebbe andare in gol per la prima volta in Champions, ipotesi a 2,75.

Doppio incrocio Serie A vs Premier League, con l’Atalanta che ospita il Chelsea. Le due squadre sono appaiate in classifica a 10 punti, la sfida è dunque un vero e proprio scontro diretto per entrare nelle prime otto. La Dea in Champions mostra il suo lato migliore, solo una sconfitta in 5 gare e con il Psg: nonostante ciò, gli uomini di Palladino hanno la strada in salita per gli esperti di Sisal, che favoriscono i Blues, a 2,15, si sale a 3,25 per la vittoria nerazzurra, con il pareggio a 3,50. Scamacca, reduce da due gol consecutivi, punta alla terza rete, a 3,25. Nel Chelsea, occhi puntati sul giovane talento Estevao, già tre reti in questa Champions e tra migliori marcatori della squadra: la rete del brasiliano è data a 4,50. Le due italiane sono comunque a buon punto sulla strada per la qualificazione agli ottavi: i nerazzurri tra le prime 8 sono dati a 1,57, più indietro la Dea, a 3,00.

