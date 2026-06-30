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“E’ la rivincita dei poveri”, il ct del Paraguay e l’impresa contro la Germania

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REDAZIONE
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Corriere Toscano
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(Adnkronos) – “La Germania ha giocatori che si sono formati nelle migliori accademie. Noi abbiamo giocato scalzi sulla terra rossa”. Gustavo Alfaro, ct del Paraguay, esalta la ‘vittoria dei poveri’ nei sedicesimi di finale dei Mondiali. La selezione sudamericana ha battuto la Germania ai rigori. “Lo dico con il massimo rispetto. Noi non abbiamo i loro mezzi, i nostri genitori hanno fatto sacrifici e rinunce per portare i figli a giocare a calcio. Siamo questi, è la nostra identità come persone e come squadra”. 

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