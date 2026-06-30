34.5 C
Firenze
martedì 30 Giugno 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

“Fallimento, umiliazione”: la stampa tedesca attacca la Germania e ‘spinge’ Klopp per il ruolo di ct

Sport nazionale
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – La Germania ripiomba nell’incubo e in patria scatta il processo dopo l’eliminazione ai Mondiali contro il Paraguay. Il ko dei tedeschi ai calci di rigore, nei sedicesimi di finale della Coppa del Mondo, ha scatenato un’ondata di critiche da parte della stampa tedesca. Per il ct Nagelsmann e la squadra è un fallimento che arriva dopo le due eliminazioni ai gironi dei Mondiali, nel 2018 e nel 2022. Insomma, la crisi ha radici profonde e la Bild parla di “incubo’, mentre Suddeutsche Zeitung parla senza mezzi termini di “umiliazione”.  

Il bersaglio maggiore delle critiche è – come sempre in questi casi – Julian Nagelsmann. Il ct, legato alla federazione fino al 2028, è accusato di non essere riuscito a creare un gruppo solido e, soprattutto, di non aver dato un’identità alla nazionale tedesca. Dopo il trionfo ai Mondiali 2014, per la Germania la crisi è conclamata e la stampa si interroga sul nome del prossimo ct, dando per scontato un addio a Nagelsmann. Per tutti, il primo nome per ripartire è Jurgen Klopp. Ma l’ex tecnico del Liverpool allontana le voci. Almeno per il momento.  

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo coperto
34.5 ° C
35.4 °
33.8 °
37 %
3.9kmh
97 %
Mar
31 °
Mer
31 °
Gio
31 °
Ven
34 °
Sab
37 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (2233)ultimora (1351)Video Adnkronos (495)salute (88)sport (84)Tecnologia (74)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati