“Fallimento, umiliazione”: la stampa tedesca attacca la Germania e ‘spinge’ Klopp per il ruolo di ct

(Adnkronos) – La Germania ripiomba nell’incubo e in patria scatta il processo dopo l’eliminazione ai Mondiali contro il Paraguay. Il ko dei tedeschi ai calci di rigore, nei sedicesimi di finale della Coppa del Mondo, ha scatenato un’ondata di critiche da parte della stampa tedesca. Per il ct Nagelsmann e la squadra è un fallimento che arriva dopo le due eliminazioni ai gironi dei Mondiali, nel 2018 e nel 2022. Insomma, la crisi ha radici profonde e la Bild parla di “incubo’, mentre Suddeutsche Zeitung parla senza mezzi termini di “umiliazione”.

Il bersaglio maggiore delle critiche è – come sempre in questi casi – Julian Nagelsmann. Il ct, legato alla federazione fino al 2028, è accusato di non essere riuscito a creare un gruppo solido e, soprattutto, di non aver dato un’identità alla nazionale tedesca. Dopo il trionfo ai Mondiali 2014, per la Germania la crisi è conclamata e la stampa si interroga sul nome del prossimo ct, dando per scontato un addio a Nagelsmann. Per tutti, il primo nome per ripartire è Jurgen Klopp. Ma l’ex tecnico del Liverpool allontana le voci. Almeno per il momento.

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