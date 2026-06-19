Falsa notizia sulla morte del papà di Messi, si dimette giornalista che lo ha annunciato in tv

(Adnkronos) – Forti polemiche sono scoppiate in Argentina dopo l’annuncio, falso, della morte del papà di Leo Messi, impegnato ai Mondiali 2026 con l’albiceleste. La presentatrice televisiva argentina Florencia Peña che ha annunciato, per errore in diretta, la morte di Jorge Messi, si è scusata ed ha rassegnato le dimissioni. “Mi scuso con la famiglia Messi per il momento terribile che immagino stiano vivendo. Mi vergogno profondamente di essere stata il veicolo di questo dolore. Devo chiarire che questa falsa informazione mi è stata fornita durante la diretta come verificata dalla produzione del programma, e io ho avuto fiducia. Tuttavia, mi assumo la responsabilità di essere parte dell’errore, ed è per questo che ho deciso di farmi da parte e concludere la mia partecipazione a Luzu. Torno a chiedere scusa di cuore, ho sbagliato”, le parole della giornalista sui social. La stessa Florencia Peña è poi apparsa al programma “Salvese Quien Pueda” ed ha spiegato di aver contattato Celia Cuccittini, la madre di Lionel Messi, che a quanto pare ha accettato le sue scuse.

Anche l’emittente coinvolta ha rilasciato un comunicato di scuse e ha denunciato la trasmissione di informazioni sensibili senza previa verifica. “Ci rammarichiamo profondamente per quanto accaduto in onda”, ha dichiarato Luzu TV. “Per la nostra emittente, trasmettere informazioni sensibili senza previa verifica è inaccettabile. La direzione di Luzu TV ha deciso di licenziare tutti i responsabili e Florencia Pena si dimetterà”, ha annunciato l’emittente.

La famiglia Messi quando sono uscite le voci incontrollate ha fatto un comunicato in cui ha spiegato che “Jorge Messi sta attualmente affrontando una situazione legata alla salute. In questo momento, si trova sotto supervisione medica, in fase di recupero e di miglioramento favorevole rispetto alla condizione che sta vivendo. Alla luce delle notizie, delle voci e delle speculazioni che hanno circolato nelle ultime ore, la famiglia desidera esprimere il suo profondo disagio per la mancanza di sensibilità, rispetto e discrezione con cui alcune persone hanno trattato ciò che è strettamente una questione privata di famiglia”, ha spiegato la famiglia del campione argentino.

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