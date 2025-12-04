10.7 C
Firenze
giovedì 4 Dicembre 2025
Formula 1, Verstappen sogna di bissare l'impresa del 2021 ad Abu Dhabi

Sport nazionale
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – Tre piloti in 16 punti con appena 58 giri a disposizione. Il Mondiale piloti di Formula 1 2025 si appresta a vivere il suo weekend più intenso a Yas Marina dove si corre il Gran Premio di Abu Dhabi, ultima tappa iridata dell’anno. Bisogna tornare indietro al 2010 quando più di due piloti, allora furono addirittura quattro, si giocarono il titolo all’ultima gara. Due McLaren, Lando Norris e Oscar Piastri, contro una Red Bull, Max Verstappen. Il triello che andrà in scena tra le dune mediorientali si preannuncia come il più appassionante dell’anno, la resa dei conti definitiva dei tre protagonisti. Max Verstappen, secondo gli esperti Sisal, è favoritissimo per il trionfo a Yas Marina ma parte dietro per il quinto titolo iridato consecutivo. L’olandese, già quattro volte in trionfo tra questi tornanti, si gioca vincente a 2,25 mentre confermarsi sul trono della Formula 1 è offerto a 3,50. Particolare da non trascurare: Verstappen, nel 2021, vinse il suo primo titolo proprio ad Abu Dhabi dopo una lotta serratissima con Lewis Hamilton. 

Alle spalle di Max si piazza, neanche a dirlo, Lando Norris, attuale leader del Mondiale con 12 punti di vantaggio sul numero 1 della Red Bull. All’inglese basta salire sul podio per essere certo della vittoria del suo primo titolo mentre dovrebbe sperare in una mancata vittoria di Verstappen se dovesse quarto o peggio. Norris, che ad Abu Dhabi vinse lo scorso anno, è dato a 4,00 per il trionfo nel gran premio mentre crolla la quota a 1,36 per la conquista del Mondiale. 

Il terzo incomodo è Oscar Piastri il quale, fino al 31 agosto, aveva dominato la stagione per poi crollare clamorosamente. Il pilota australiano della McLaren ha un distacco di 16 punti dal compagno di squadra e gli incastri per laurearsi campione sono davvero ridotti al lumicino. Normale quindi che se la vittoria in gara è data a 4,00, al pari di Norris, vedere Piastri iridato pagherebbe 16 volte la posta. 

