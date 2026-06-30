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Francesca Lollobrigida diventerà mamma per la seconda volta

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REDAZIONE
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(Adnkronos) –
La campionessa olimpica di pattinaggio velocità Francesca Lollobrigida diventerà mamma per la seconda volta. E’ stata la stessa due volte campionessa di Milano Cortina 2026 ad annunciarlo sui social, pubblicando una foto con il pancione e la scritta: “Tommaso promosso a fratello maggiore”.  

Il primogenito Tommaso, nato nel 2023, infatti, era stato tra i protagonisti dei festeggiamenti per le medaglie conquistate dalla mamma ai Giochi di Milano-Cortina. 

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