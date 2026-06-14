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Germania-Curacao 7-1, show tedesco all’esordio ai Mondiali

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REDAZIONE
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(Adnkronos) –
Esordio vincente per la Germania ai Mondiali 2026. Oggi, domenica 14 giugno, la Nazionale tedesca ha battuto 7-1 Curacao nella prima giornata del gruppo E, completato da Costa d’Avorio ed Ecuador. A decidere la partita i gol di Nmecha al 6′, Cumenencia al 21′, Schlotterback al 38′, Musiala al 47′, Brown al 68′, Undav al 78′ e la doppietta di Havertz, su calcio di rigore al 45’+1 e all’88’. Con questa vittoria la Germania vola in testa al girone a quota 3, mentre Curacao rimane a zero. 

Alle 22 invece in campo l’Olanda contro il Giappone. 

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