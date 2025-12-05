13.6 C
Firenze
venerdì 5 Dicembre 2025
Haaland in fuorigioco, non succedeva da… due anni

(Adnkronos) –
Erling Haaland, centravanti del Manchester City e della Norvegia, ormai non fa più notizia per le valanghe di gol. Nell’ultimo turno di Premier League contro il Fulham, l’attaccante norvegese ha fatto parlare di sé per essere finito… in fuorigioco. Una cosa normale per chi fa il suo mestiere, che capita ai colleghi di reparto quasi in ogni partita. A lui, però, non succedeva dall’agosto 2023. Da oltre due anni, Haaland non veniva pescato oltre la linea dei difensori dai guardalinee. 

 

Un dato incredibile, che spiega una volta in più la forza del giocatore, attento a ogni dettaglio in campo.  

