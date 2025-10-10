20.2 C
Firenze
venerdì 10 Ottobre 2025
Il 12 ottobre a Roma “Play for Humanity – Il calcio che unisce”

Sport nazionale
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – Il più grande evento di inclusione nel mondo del calcio si chiama “Play for Humanity – Il calcio che unisce” ed è in programma a Roma il 12 ottobre a Roma grazie alla Confederazione Calcistica Italiana con la partecipazione di Enel (main sponsor). Lo scrive la Confederazione in una nota. Una giornata all’insegna dello sport e della solidarietà aperta al pubblico gratuitamente con protagonisti sul campo da gioco bambini, persone con diverse tipologie di disabilità e over 50 tutti insieme in un’unica grande festa del calcio maschile e femminile. 

“Play for Humanity – ha spiegato Andrea Montemurro presidente della Confederazione Calcistica Italiana – nasce con l’obiettivo di abbattere barriere e stereotipi, portando in campo la bellezza della diversità e l’universalità del gioco del calcio come linguaggio comune capace di unire generazioni e culture differenti”.  

Durante la giornata si alterneranno partite, attività ludico-sportive e momenti di condivisione e socializzazione che renderanno i partecipanti parte integrante di un evento che celebra la forza inclusiva dello sport. “Play for Humanity – ha concluso Montemurro – non è solo un evento sportivo ma un’occasione per vivere insieme i valori più autentici dello sport: rispetto, inclusione, amicizia e solidarietà”. 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

