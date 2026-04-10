Inter, Lautaro Martinez indisponibile per Como

(Adnkronos) – Problemi in casa Inter riguardo le condizioni di Lautaro Martinez, costretto a fermarsi a causa di un problema muscolare al polpaccio e salterà di sicuro la sfida di campionato in programma domenica contro il Como.

Lautaro è vittima di un

lieve risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra.

Situazione che ovviamente dovrà essere monitorata con l’argentino che potrebbe restare fermo anche due settimane.

L’Inter ha annunciato l’infortunio dell’argentino attraverso una nota sul proprio sito ufficiale: “Lautaro Martinez si è sottoposto oggi a esami clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un lieve risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra. La situazione dell’attaccante argentino sarà rivalutata nei prossimi giorni”.

Fantacalcio.it per Adnkronos

—

sport/fantacalcio

webinfo@adnkronos.com (Web Info)