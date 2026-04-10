21.4 C
Firenze
venerdì 10 Aprile 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Inter, Lautaro Martinez indisponibile per Como

Sport nazionale
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Problemi in casa Inter riguardo le condizioni di Lautaro Martinez, costretto a fermarsi a causa di un problema muscolare al polpaccio e salterà di sicuro la sfida di campionato in programma domenica contro il Como. 

Lautaro è vittima di un
lieve risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra.
 Situazione che ovviamente dovrà essere monitorata con l’argentino che potrebbe restare fermo anche due settimane.  

L’Inter ha annunciato l’infortunio dell’argentino attraverso una nota sul proprio sito ufficiale: “Lautaro Martinez si è sottoposto oggi a esami clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un lieve risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra. La situazione dell’attaccante argentino sarà rivalutata nei prossimi giorni”.  

  

Fantacalcio.it per Adnkronos 

sport/fantacalcio

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
21.4 ° C
23.9 °
20.4 °
42 %
1.5kmh
0 %
Ven
20 °
Sab
24 °
Dom
24 °
Lun
19 °
Mar
19 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1366)ultimora (777)sport (150)salute (65)Tecnologia (64)ImmediaPress (54)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati