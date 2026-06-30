Le Wags si prendono il Mondiale, gli esperti sisal analizzano una Fifa World Cup in cui mogli e fidanzate vincono la sfida della popolarità

(Adnkronos) – Quando è nato nei primi 2000 sui tabloid inglesi il termine WAGS era solo un acronimo che indicava mogli e fidanzate di grandi calciatori, alimentando il gossip e lanciando nuove tendenze. Le “Wifes and Girlfriends”, però, sono molto di più: sono imprenditrici, influencer globali, icone di stile e spesso superano i loro partner in temini di visibilità e popolarità.

Da Antonela Roccuzzo a Georgina Rodriguez, da Ester Expòsito ad Ashlyn Castro, gli esperti Sisal hanno condotto un’analisi sulle principali piattaforme social e sui trend di ricerca online per capire quale tra le partner dei campioni in gara per la Coppa del Mondo ha già vinto per il pubblico.

A livello globale, a dominare la scena è Bruna Biancardi: con un aumento di follower su TikTok pari al 40%, nelle settimane tra il 10 e il 28 di giugno, un +4,5% su Instagram e oltre 150 milioni di views sulle piattaforme social, oggi la moglie di Neymar è la WAG che sta ottenendo i maggiori consensi dal pubblico globale. La sua fanbase non manca di manifestarle affetto, mentre sui principali motori di ricerca globali tutte le query legate al suo nome hanno avuto un’impennata, grazie anche all’annuncio “mondiale” della terza gravidanza. Un successo che non sembrerebbe poter essere eguagliato dal partner. Neymar, infatti, avrebbe pochissime chance di essere eletto il Miglior Giocatore del Mondiale. Questa possibilità su Sisal.it pagherebbe 75 volte la posta.

A competere con Bruna, per la corona da regina, c’è la futura Signora Ronaldo. Georgina, vanta una fanbase complessiva di oltre 80 milioni di follower che non smette di crescere. In queste due settimane i suoi post made in USA hanno contribuito a farle collezionare oltre 260 milioni di visualizzazioni e ben 20.7 milioni tra like, commenti e reazioni. Intanto sul web, tutto il mondo la cerca: la query “Georgina Rodriguez” è cresciuta dell’80%, “Georgina” del 40%, mentre “Georgina Rodriguez million dollar ring” è un assoluto trend di ricerca. Il suo successo corrisponderà a quello del futuro marito sul campo? Per quanto Ronaldo non smetta mai di stupire, è poco probabile. La stella portoghese, infatti, con quota 33,00 non è neppure nella Top 5 dei probabili MVP della FIFA World Cup.

—

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)