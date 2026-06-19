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L’intervista ‘colorita’ al Queen’s costa salata a Moutet, multa di 40mila dollari per linguaggio inappropriato

Sport nazionale
REDAZIONE
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(Adnkronos) –
Stangata per il francese Corentin Moutet. Il tennista transalpino non è nuovo ad uscite colorite, pagandone il conto. Ma questa volta l’intervista è costata molto salata visto che è stato multato di 40.000 dollari per aver pronunciato non una, non due, ma ben sette parolacce (“fuck”) durante un’intervista post-partita dopo la sua vittoria al Queen’s Club contro il connazionale Giovanni Mpetshi Perricard.  

Moutet quindi tornerà a casa dal torneo inglese a mani vuote bvisto che con l’eliminazione al secondo turno, il tennista francese avrebbe dovuto intascare un assegno da circa 38mila euro, ma di fatto quasi tutta la cifra dovrà lasciarla agli organizzatori per via dell’ammenda che gli è stata comminata di circa 35 mila euro, al cambio per “linguaggio inappropriato”. Il giocatore francese ha comunque fatto sapere che presenterà ricorso. 

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