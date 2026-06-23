Marquez resta in Rosso, è ufficiale il rinnovo con la Ducati fino al 2028

(Adnkronos) – Ora è ufficiale: il nove volte campione del mondo Marc Marquez rinnova il suo contratto con la Ducati per altre due stagioni, fino al 2028. Lo ha annunciato il team di Borgo Panigale con una nota sul proprio sito ufficiale. “Il rosso sarà ancora il suo colore: Ducati Corse annuncia il rinnovo dell’accordo con Marc Marquez per le stagioni 2027 e 2028, rafforzando un progetto tecnico e sportivo che continuerà a vedere il pilota spagnolo protagonista con il Ducati Lenovo Team nel Campionato del Mondo MotoGP. Il rapporto tra la Casa di Borgo Panigale e l’attuale Campione del Mondo comincia all’inizio del 2024, centrando il massimo risultato nel 2025 con il Ducati Lenovo Team: 14 vittorie nelle gare Sprint e 11 trionfi nei GP – 10 dei quali ottenuti in doppietta, per 7 volte consecutive – la conquista del Titolo Piloti con 5 GP di anticipo e il record assoluto di punti per un pilota nel corso di una singola stagione MotoGP (545 punti). A sei anni dall’ultimo titolo iridato, quello di Márquez è stato un ritorno senza precedenti, che si colloca tra le più grandi imprese nella storia dello Sport. In questo 2026, un anno simbolico per Ducati, che celebra il Centenario dalla fondazione, Marc e il Ducati Lenovo Team hanno intrecciato ulteriormente il loro destino conquistando, nello stesso giorno, al GP d’Ungheria, il traguardo delle 100 vittorie. Triplo 100: come gli anni della casa di Borgo Panigale, come i sigilli in carriera di Marc nelle diverse categorie del Motomondiale (74 in MotoGP, 16 in Moto2 e 10 in 125cc) e i successi del Team Factory Ducati in MotoGP dal 2003”.

“Sono rosso. Sono davvero felice di questo nuovo accordo con il Ducati Lenovo Team e di continuare a fare parte di questa famiglia -ha affermato Marquez-. Quando ho deciso di venire in Ducati, ero convinto che questo fosse il progetto in assoluto più competitivo. Hanno creduto in me e abbiamo costruito un rapporto basato sulla fiducia e il duro lavoro. Con questo rinnovo, hanno ribadito ancora una volta questo impegno, rispettando i miei tempi e dandomi la tranquillità di cui avevo bisogno per prendere la decisione corretta. Nel nostro primo anno insieme, abbiamo lottato per il titolo e l’abbiamo vinto: un risultato dal valore inestimabile che conferma che la strada che avevamo scelto era quella giusta. Continuo a gareggiare perché amo questo sport e voglio impegnarmi a raggiungere obiettivi ancora più ambiziosi. Sono convinto che questo sia il posto giusto per farlo. Finché sarò qui, darò tutto me stesso per dipingere il futuro di rosso”.

“Il rinnovo con Marc per le stagioni 2027 e 2028 rappresenta la scelta più naturale dopo i risultati incredibili che abbiamo raggiunto insieme nella sua prima stagione in rosso -ha sottolineato Claudio Domenicali,m Ceo di Ducati Motor Holding-. Ha portato all’interno di una squadra vincente una mentalità se possibile ancora più determinata e uno straordinario spirito competitivo. Marc, oltre ad essere un talento straordinario, rappresenta al meglio la mentalità Ducati, fatta di grande dedizione e sacrificio ma anche di armonia all’interno della squadra e di capacità di essere grandi professionisti pur in un clima scherzoso e sereno. Proseguire insieme significa dare continuità ad un progetto di successo e quindi affrontare le prossime stagioni con l’ambizione di mantere Ducati ai vertici della MotoGP”. “Fiducia, il rapporto tra Ducati e Marc parte da qui. Ci ha cercati prima, ci ha scelti poi e oggi siamo felici di poter dire che progettiamo un futuro, rosso più che roseo, insieme -ha dichiarato Luigi Dall’Igna, direttore generale di Ducati Corse-. Marc ha sempre messo la sua passione, la sua motivazione e il suo essere un vero agonista davanti a tutto nelle scelte che lo hanno guidato nell’esperienza con il Ducati Lenovo Team. Ha dato fiducia all’intero gruppo di lavoro: questo ci ha riempito d’orgoglio e ci ha motivato a dare sempre il massimo per sostenerlo. Da ingegnere, lavorare con Marc mi ha impressionato. Ha portato la Desmosedici GP al massimo delle performance esaltando tutte le componenti. Le ambizioni non cambiano e sono contento di poter vivere, sia sportivamente che umanamente, un nuovo capitolo di questa storia Ducati insieme a Marc”.

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