Milan-Udinese: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) – Il Milan torna in campo in Serie A. Oggi, sabato 11 aprile, i rossoneri sfidano l’Udinese – in diretta tv e streaming – a San Siro nella 32esima giornata di campionato. La squadra di Allegri è reduce dalla sconfitta contro il Napoli per 1-0, firmata Politano, costata il sorpasso partenopeo al secondo posto, mentre i friulani arrivano alla sfida dal pareggio interno per 0-0 contro il Como di Fabregas.

La sfida tra Milan e Udinese è in programma oggi, sabato 11 aprile, alle ore 18. Ecco le probabili formazioni:

Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, Pavlovic, De Winter; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Fullkrug. All. Allegri

Udinese (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Ehizibue, Ekkelenkamp, Karlstrom, Atta, Kamara; Zaniolo, Davis. All. Runjaic

Milan-Udinese sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Dazn, visibili tramite smart tv. Il match sarà inoltre disponibile anche in streaming sulla piattaforma web e sull’app di Dazn.

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