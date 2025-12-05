Milano Cortina, Mattarella accende braciere: “Pace è nel dna olimpico, tregua sia rinnovata”

(Adnkronos) – Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha acceso il braciere celebrativo olimpico per i Giochi di Milano Cortina 2026 nel piazzale del Quirinale. Da qui partirà il lungo viaggio lungo la penisola, con la fiaccola che toccherà, in 63 giorni di viaggio, 60 città, percorrendo 12mila chilometri e toccando tutte le 110 province della Penisola. II viaggio è iniziato il 26 novembre 2025, a Olimpia, con l’accensione del sacro fuoco per arrivare poi in Italia a Roma, il 4 dicembre.

“L’accensione della Fiamma olimpica, che dà avvio a un percorso coinvolgente attraverso le Regioni d’Italia, non indica soltanto un grande evento sportivo: riveste anche, con ben noto, un alto valore simbolico e richiama principi, ideali che nel corso della storia hanno mantenuto il loro carattere di universalità”, ha detto Mattarella a margine della cerimonia.

“Il Fuoco olimpico – ha proseguito il Capo dello Stato – ricorda che le donne e gli uomini possono ambire a traguardi sempre più elevati, che sono liberi e capaci di progredire e che la consapevolezza del comune destino e del comune progresso richiede umana fraternità, sollecita solidarietà, esige che non vi sia sopraffazione, che venga bandita ogni pretesa di superiorità per origine etnica, per credo religioso, per condizione sociale. Questo messaggio viene rilanciato ogni giorno dai giovani che praticano sport, dal variegato universo dei dilettanti, dai veri campioni di ogni disciplina”.

“La pace è iscritta nel dna olimpico sin dai tempi più remoti. Nell’antica Grecia, quando si svolgevano le gare, come è ben noto, le armi si fermavano. L’Italia ha chiesto che la tregua olimpica venga rinnovata, ci auguriamo che sia davvero possibile, anzi speriamo di più: che i due mesi che ci separano dall’avvio dei giochi possano recare distensione e dialogo, fermare aggressioni e barbarie, spegnere le volontà di potenza che seminano paura, morte, devastazione”, ha continuato Mattarella.

“In ogni caso – ha aggiunto il Capo dello Stato – il segno di pace delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi italiane sarà chiaro e visibile a ogni latitudine. È la nostra natura, la nostra cultura, la nostra storia”. “Anche la condivisione tra Milano e Cortina contiene un messaggio di accoglienza e di apertura. I Giochi porteranno atleti e squadre anche a Bormio, Livigno, Anterselva, Pedrazzo, Tesero. A sua volta sarà Verona sede dell’inaugurazione delle Paralimpiadi. Milano e Cortina saranno capofila di un grande impegno italiano: offriremo, come sempre, accoglienza, partecipazione popolare, amicizia a chiunque sarà con noi”.

“La tregua olimpica per Milano Cortina? L’abbiamo portata avanti, l’abbiamo firmata a Olimpia e l’abbiamo portata all’Onu e credo sia stato un risultato incredibile, con l’unanimità quasi dei paesi, l’ha firmata anche la Russia. Poi è vero che tra il dire e il fare c’è qualcos’altro ma siamo stati portatori di un’armonia che la volta precedente non aveva riscosso questo risultato”. Queste le parole del presidente del Coni Luciano Buonfiglio a margine della cerimonia dell’accensione del braciere olimpico al Quirinale.

“Tutto è stato progettato per riflettere la bellezza dell’Italia e, cosa ancora più importante, i valori dell’Italia e lo spirito olimpico. A tutti voi grazie per aver accolto ancora una volta il mondo con cuore aperto. La vostra passione sta illuminando la strada e sappiamo che questi giochi saranno fonte di ispirazione per il mondo intero”. Lo ha detto il presidente del Cio Kirsty Coventry durante la cerimonia del Quirinale.

“Non vedo l’ora di intraprendere questo viaggio con voi nelle prossime settimane e so che l’Italia, così come il mondo intero, vivrà la passione che l’Italia nutre per i giochi quando tra un paio di settimane accoglierete calorosamente il mondo qui. Grazie per il vostro impegno e grazie per il vostro impegno nei confronti dei Giochi Olimpici”, ha concluso Coventry.

“Le parole del presidente Mattarella e l’accensione del braciere della Fiamma olimpica segnano un momento storico, a circa 20 anni da Torino 2006, per lo sport e per il Paese. Il lungo percorso che ora attende la Fiamma, tra tappe dall’alto valore simbolico e territori, consentirà di diffondere lo spirito olimpico, col suo messaggio di speranza e di pace”. Così il presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana, che ha partecipato oggi alla cerimonia del Quirinale.

—

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)