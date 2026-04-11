Montecarlo, Sinner intervistato ma… non smette di ridere

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Ridarella per Jannik Sinner a Montecarlo. Oggi, sabato 11 aprile, il tennista azzurro ha battuto il tedesco Alexander Zverev nella semifinale del Masters 1000 del Principato, accedendo così, per la prima volta in carriera, all’ultimo atto del torneo. Al termine di una partita praticamente perfetta, Sinner ha mostrato un lato di sé quasi inedito nella consueta intervista post partita.

Ai microfoni di SkySport, mentre cercava di articolare un’analisi sul match appena giocato, Sinner ha guardato davanti a sé ed è scoppiato a ridere, probabilmente divertito da qualche comportamento dello staff o degli amici in tribuna.

“Su cosa ti stanno prendendo in giro?”, ha chiesto l’intervistatore, “non lo so, chiedete a loro dopo”, ha risposto Sinner, non riuscendo a trattenere le risate e piegandosi sulle ginocchia.

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