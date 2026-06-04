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Premio Fair Play Menarini: Buonfiglio (Coni), ‘riconosciamo etica, rispetto e legalità’

Sport nazionale
REDAZIONE
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Corriere Toscano
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(Adnkronos) – ‘Siamo qui felicemente riuniti nel Salone d’Onore del Coni che rappresenta un po’ la storia e i valori dello sport italiano, per celebrare il 30esimo anniversario” del Premio Fair Play Menarini. “In questi trent’anni si è costruito un percorso di certezze e sono stati premiati tanti campioni. Oggi, al di là delle medaglie, premiamo l’etica, il rispetto e la legalità”. Il Presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, commenta così il trentennale del Premio che riconosce i campioni che lasciano il segno, dentro e fuori il campo da gioco. 

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