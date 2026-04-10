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Roma, Ranieri punge Gasperini: “Non solo Wesley e Malen, tutti acquisti approvati da lui”

Sport nazionale
REDAZIONE
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(Adnkronos) –
Claudio Ranieri punge Gian Piero Gasperini. Oggi, venerdì 10 aprile, nel prepartita della sfida tra Roma e Pisa, il senior advisor del club giallorosso ha risposto al suo allenatore, che in conferenza aveva spiegato come vadano scelti meglio gli obiettivi in fase di mercato. 

“Sono d’accordo con lui. Tutti i giocatori arrivati sono stati visionati e approvati da me e Gasperini. Vero che abbiamo preso Malen e Wesley, ma anche gli altri. Troppo facile dire solo Malen e Wesley, avevamo preso anche Ferguson… Si è perso del tempo dietro a Sancho, ci abbiamo provato fino all’ultimo ma lui non è voluto venire”, ha spiegato Ranieri a SkySport, “abbiamo perso occasioni importanti, alcuni giocatori non piacevano a Gasperini e non li abbiamo presi. A causa del Fair Play Finanziario abbiamo preso giocatori in prestito e alcuni si sono rivelati da Roma come Malen, mentre altri non sono a quel livello tra infortuni e difficoltà nell’ambientamento. Li cambieremo…” 

“Se siamo in linea con il nostro programma? L’anno scorso mi sono fatto da parte per iniziare un anno di conoscenza con l’allenatore. Discuteremo di tutto ciò che si può cambiare a fine campionato”, ha continuato Ranieri, che poi ha parlato del suo nuovo ruolo: “Totalmente differente, quando sei allenatore hai una responsabilità pratica e devi prendere decisioni. Ora devo guardare e quando vengo interpellato dico la mia”. 

 

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