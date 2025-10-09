19 C
Firenze
giovedì 9 Ottobre 2025
Rrahmani: si allungano i tempi di recupero?

Sport nazionale
REDAZIONE
(Adnkronos) – Amir Rrahmani difficilmente tornerà in campo dopo la sosta. I tempi di recupero si allungano e lo staff medico azzurro non vuole rischiare altri stop. 

Il Napoli non vuole rischiare. Dopo l’infortunio subito al bicipite femorale della coscia destra durante una partita del Kosovo contro la Svizzera il 5 settembre 2025, gli azzurri sono ancora alle prese con la “ricaduta” di Amir Rrahmani. 

Per questo motivo, secondo le ultime notizie in arrivo dalla Campania, lo staff sanitario azzurro avrebbe deciso di non accelerare l’iter riabilitativo per il ritorno in campo di Rrahmani. 

Gli azzurri, che inizialmente pensavano di poter mettere il centrale a disposizione di Conte già dopo la sosta, sembrerebbero oggi voler procedere con cautela con l’obiettivo massimo di utilizzare Rrahmani nei minuti finali delle prossime partite contro Torino o PSV Eindhoven, in maniera tale da averlo a disposizione per il match contro l’Inter del 25 ottobre allo stadio Maradona. 

