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Serie A, oggi Milan-Udinese – Diretta

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – Il Milan torna in campo in Serie A. Oggi, sabato 11 aprile, i rossoneri sfidano l’Udinese – in diretta tv e streaming – a San Siro nella 32esima giornata di campionato. La squadra di Allegri è reduce dalla sconfitta contro il Napoli per 1-0, firmata Politano, costata il sorpasso partenopeo al secondo posto, mentre i friulani arrivano alla sfida dal pareggio interno per 0-0 contro il Como di Fabregas. 

 

Nella prossima giornata di Serie A, il Milan sfiderà l’Hellas Verona in trasferta mentre l’Udinese ospiterà il Parma. 

 

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